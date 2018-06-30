КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 30 июн — РИА Новости. Минобороны ожидает первую партию серийных самолетов Су-57 в 2019 году, заявил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"На сегодняшний день все готово к заключению контракта на поставку двух самолетов Су-57, которые проходят завершающие этапы испытаний. Авиационный комплекс, в том числе и с учетом испытаний в Сирии, полностью подтвердил заданные характеристики", — сказал он журналистам.

По словам Криворучко, контракт уже готовится к подписанию.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальнем и ближнем бою, поражения наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первая партия, которая должна поступить в ВКС, будет насчитывать 12 машин.