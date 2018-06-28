Фрегат "Адмирал Горшков" могут передать ВМФ в ближайшее время

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" могут передать уже в ближайшее время, ко дню ВМФ, заявил журналистам в четверг гендиректор предприятия-производителя данного корабля — судостроительного завода "Северная верфь" Игорь Пономарев.

День ВМФ отмечается в России в последнее воскресенье июля.

"Корабль завершает последнюю стадию испытаний и возвращается на завод и принимается его решение о вхождении в состав флота. Я точно знаю, что второго числа он прибудет для подготовки для участия в параде в честь Дня Военно-морского флота", — сказал Пономарев в ходе пресс-конференции, приуроченной ко дню судостроителя.

"А под каким флагом он пойдёт на параде — покажет время", — добавил президент ОСК Алексей Рахманов.

Комментируя сроки сдачи фрегата "Адмирал Горшков", заложенные в годовом отчёте "Северной верфи" (ноябрь 2018 года), Рахманов отметил, что эти временные рамки были прописаны "для подстраховки".