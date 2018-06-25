В России пересматривают идею создания сверхмощной ядерной торпеды

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России пересматривают идею академика Андрея Сахарова создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом. Об этом в интервью РИА Новости рассказал один из создателей отечественного торпедного оружия Шамиль Алиев.

По его словам, задача такого оружия в рамках концепции Сахарова — "уничтожение объектов на побережье при помощи взрыва в воде".

Ранее эта идея не была реализована из-за отсутствия средств, подчеркнул собеседник агентства.

Также Алиев отметил, что ни одна разведка в мире не опровергала создание Москвой новейших видов вооружений, таких как гиперзвуковая система "Авангард".

"Преувеличивать или преуменьшать — это дело дипломатов. Но когда Россия говорит об оружии, то весь мир прекрасно знает, что Россия умеет его делать. Сирия тому подтверждение", — добавил он.

В Госдуме заявили, что в создании сверхмощной торпеды с ядерным боезарядом нет необходимости. По мнению главы комитета по обороне Владимира Шаманова, имеющийся арсенал решает любые задачи в дальних и ближних морских зонах.

"Уже реализовано"

Военный эксперт Виктор Мураховский, в свою очередь, отметил, что технологические решения Сахарова были реализованы в новейшей российской технике. Специалист привел в пример подводный беспилотник "Посейдон". Он напомнил, что "Посейдон"- это куда более совершенное оружие, чем сахаровский проект.

При этом эксперт отметил, что проводить прямую аналогию между торпедой и подводным беспилотником некорректно, так как "Посейдон", оснащенный ядерной энергоустановкой, может плавать на неограниченные расстояния. Специалист рассказал, что "Посейдон" может плавать на неограниченные расстояния, то есть относится к стратегическому оружию, в то время как торпеда как класс — тактическое вооружение.

"В то же время высокоскоростная торпеда "Шквал", которая стоит у нас на вооружении еще с советских времен, также развивает под водой скорость, которую не может достичь ни один ее аналог, но из-за того что там применяется реактивный двигатель, у нее ограничена дальность", — сказал эксперт.

Мураховский пояснил, что в "Посейдоне" же удалось совместить рекордную скорость подводного хода и неограниченную дальность. Он добавил, что современной "реинкарнацией" идей Сахарова также можно считать проект беспилотной атомной подводной лодки "Статус-6".