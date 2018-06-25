Морской беспилотник "Посейдон" может иметь ядерную энергоустановку

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Межконтинентальная дальность создаваемого в России морского беспилотника типа "Посейдон" может достигаться за счет ядерной энергетической установки, сообщил в интервью РИА Новости один создателей торпедного оружия в России Шамиль Алиев.

"Дальность может достигаться за счет ядерной энергетической установки — двигателя", — сказал Алиев.

В послании Федеральному Собранию 1 марта президент РФ Владимир Путин, в частности, заявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов подводных кораблей, даже самых скоростных. По словам Путина, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

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