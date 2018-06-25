Передачу фрегата "Адмирал Горшков" ВМФ перенесли на ноябрь

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Передачу головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" ВМФ РФ перенесли на ноябрь 2018 года, следует из годового отчета предприятия, на котором строится этот корабль, судостроительного завода "Северная верфь", имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По плану, флот должен был получить корабль еще в прошлом году, однако передача затянулась, в частности, из-за ситуации вокруг зенитного ракетного комплекса "Полимент-Редут" производства концерна "Алмаз-Антей", которым должны оснастить фрегат. Как заявлял весной 2018 года президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, передача "Горшкова" ожидалась в конце лета.

"Осуществлен перевод цены в твердо-фиксированную цену по заказу 921 (заводской номер "Адмирала Горшкова" — ред.) и подписано дополнительное соглашение к контракту о переносе срока сдачи заказа на ноябрь 2018 года", — говорится в разделе документа "Ключевые события отчетного периода".

Фрегаты проекта 22350 предназначены для ведения боевых действий в дальней океанской зоне против надводных кораблей и подводных лодок противника, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей. Благодаря оригинальной архитектуре надстройки (стелс) у кораблей снижена отражающая поверхность, что понижает их радиолокационную заметность.

Фрегаты проекта 22350 обладают водоизмещением в 4,5 тысячи тонн, длиной в 135 метров и шириной в 15 метров, скоростью хода до 29 узлов, дальностью плавания до 4,5 тысячи миль, автономностью до 30 суток. Экипаж — 180-210 человек. На вооружении фрегатов будут состоять корабельная артиллерийская установка А-192 "Армат" калибра 130 миллиметров, пусковые установки для 16 противокорабельных ракет "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут".