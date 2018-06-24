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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии. Архивное фото

СМИ назвали "смертоносный" Су-34 лучшим в мире ударным истребителем

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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18:2124.06.2018
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российский Су-34 является самым передовым ударным истребителем в мире, пишет издание Military Watch.

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© ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"
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Су-34 был сконструирован на основе Су-27 и поступил на вооружение в 2014 году. После модернизации истребитель стал передовым ударным российским оружием, отмечает издание. Его наиболее близкими соперниками в настоящий момент считаются J-16 и F-15, принятые на вооружение в США и Китае.

При боевом радиусе более 1100 км, самолет способен наносить удары на большом расстоянии. Издание подчеркивает, что развернутые в Сирии Су-34 способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а расположенные в Калининграде истребители могут нейтрализовывать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.

Реактивная система залпового огня Град во время боевых стрельб в Ленинградской области
© РИА Новости / Игорь Руссак
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Эксперты также отмечают технические особенности российского истребителя. Например, пилоты Су-34 размещаются рядом, а не друг за другом. Подобное расположение позволяет разработчикам не дублировать органы управления. Кроме того, кабина самолета оборудована специальной системой, которая позволяет совершать полеты без кислородных масок на высоте до десяти километров.

Отмечается, что новые возможности Су-34 снижает его зависимость от сопровождения истребителей. Самолет вооружен последней модификацией ракет "воздух-воздух" Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. Издание подчеркивает, что в настоящий момент они являются одними из самых смертоносных ракет, превосходя европейские и американские аналоги.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Су-34 развивает скорость до 1 900 километров в час и способен поднимать в воздух груз весом до восьми тонн.

Фронтовой бомбардировщик Су-34
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики бомбардировщика Су-34
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