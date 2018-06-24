СМИ назвали "смертоносный" Су-34 лучшим в мире ударным истребителем

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российский Су-34 является самым передовым ударным истребителем в мире, пишет издание Military Watch.
При боевом радиусе более 1100 км, самолет способен наносить удары на большом расстоянии. Издание подчеркивает, что развернутые в Сирии Су-34 способны поражать цели почти на всей территории Ближнего Востока, а расположенные в Калининграде истребители могут нейтрализовывать объекты на территории Германии, Прибалтики и Скандинавии.
Отмечается, что новые возможности Су-34 снижает его зависимость от сопровождения истребителей. Самолет вооружен последней модификацией ракет "воздух-воздух" Р-27 с увеличенной дальностью пуска до 130 километров. Издание подчеркивает, что в настоящий момент они являются одними из самых смертоносных ракет, превосходя европейские и американские аналоги.
Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных объектов противника в любое время суток и при любых погодных условиях. Истребитель оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Су-34 развивает скорость до 1 900 километров в час и способен поднимать в воздух груз весом до восьми тонн.