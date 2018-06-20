"Идеальный выбор": СМИ объяснили, почему Су-57 "несравним" с F-35

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Военно-исторический журнал Military Watch проанализировал возможности российского Су-57 и F-35 американского производства и сравнил боевые характеристики самолетов.

Истребители существенно отличаются друг от друга, отмечает издание. Разработка Lockheed Martin — легкий самолет с довольно низкой маневренностью. Российский Су-57 представляет собой тяжелый истребитель, предназначенный для завоевания превосходства в воздухе. При этом Су-57 намного более приспособлен к ведению воздушного боя, нежели его американский "соперник", указывает автор статьи.

"Это отражается в его (Су-57. — Прим. ред.) скорости, высоте полета, датчиках, оснащении ракетами, дальности поражения и маневренности — во всех характеристиках, где более тяжелый российский истребитель обладает превосходством", — говорится в материале.

Автор статьи напоминает, что американский сенат отказался от поставок Турции истребителей F-35 из-за ее намерения приобрести российский зенитно-ракетный комплекс С-400. Анкара при этом заявила о возможности закупки у Москвы Су-57 вместо американских истребителей.

Как пишет Military Watch, если турецкая сторона все же обзаведется Су-57, это приобретение сделает воздушный флот страны "значительно более опасным", нежели покупка американских F-35.

По мнению автора, больше всего турецкие ВВС нуждаются в улучшении показателей превосходства в воздухе, а потому Су-57 стал бы "идеальным вариантом" для Анкары.

"Ударные возможности тяжелого истребителя в сочетании с высокой живучестью могли бы сделать его крайне ценным для работы на Ближнем Востоке", — отмечает Military Watch.