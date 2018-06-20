Строительство эсминца "Лидер" могут начать после 2020 года

КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Строительство эскадренного миноносца типа "Лидер" может начаться после 2020 года, сообщил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.
Ранее сообщалось, что эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработан Северным проектно-конструкторским бюро, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тысячи тонн, иметь длину 200 метров и ширину 20 метров. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.