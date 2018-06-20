Строительство эсминца "Лидер" могут начать после 2020 года

КАЛИНИНГРАД, 20 июн — РИА Новости. Строительство эскадренного миноносца типа "Лидер" может начаться после 2020 года, сообщил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ РФ по вооружению Виктор Бурсук.

"Выполнен аванпроект, по результатам мы принимаем решения, в ближайшее время начнется разработка технического решения и после 2020 года — строительство", — сказа Бурсук.

Ранее сообщалось, что эскизный проект эсминца "Лидер" 23560 (экспортный вариант "Шквал") разработан Северным проектно-конструкторским бюро, корабль будет обладать водоизмещением около 17,5 тысячи тонн, иметь длину 200 метров и ширину 20 метров. "Лидер" сможет развивать скорость до 30 узлов и выполнять автономные плавания длительностью до 90 суток. На вооружении эскадренного миноносца будет порядка 60 противокорабельных крылатых ракет, 128 зенитных управляемых ракет и 16 противолодочных управляемых ракет.