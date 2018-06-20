Российский ОПК за пять лет вчетверо нарастил производство новейшего оружия

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Доля перспективных вооружений в продукции российского ОПК за пять лет выросла в четыре раза, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в среду на первом выездном заседании коллегии Минобороны, которое проходит в Крыму.

По его словам, этого удалось достичь благодаря нестандартным решениям и внедрению прорывных технологий.

"В условиях санкционного давления и жесткой конкуренции на мировом рынке вооружений наши ведущие оборонные предприятия успешно реализуют программы импортозамещения. За последние пять лет доля перспективных образцов вооружения и техники выросла в четыре раза", — констатировал министр.

По его словам, победа "куется не только на поле боя, но и в научных лабораториях". "Формирование инновационной инфраструктуры позволит обеспечить развитие и внедрение отечественных аппаратно-программных платформ", — отметил Шойгу.

В этом контексте он отметил строительство в Анапе военного технополиса "Эра", который должен открыться в сентябре.