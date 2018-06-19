Россия создала авиабомбу, способную превращаться в ракету

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокоточный авиационный снаряд, который может применяться как крылатая ракета или обычная авиабомба, создана в России, следует из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно докладу, бомба под названием 9-А-7759 находится на этапе летно-конструкторских испытаний. Тестирование проводилось в разных климатических условиях, например — при воздействии осадков, пыли и песка. В качестве самолета-носителя на испытаниях был задействован фронтовой бомбардировщик Су-34. Проведено восемь пусков 9-А-7759 в качестве ракеты и три сброса с самолета в качестве авиабомбы.

Наведение снаряда на цель осуществляется с помощью сигналов российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленного комплекса Виктор Мураховский рассказал РИА Новости, что данная бомба — давно ожидаемая разработка. Сейчас над получением оружия такого типа работают Китай и Корея. Аналогичная по функциям ракета находится на вооружении ВВС США с 2006 года.

"Изделие создано в короткие сроки и используется для высокоточного поражения целей системой ГЛОНАСС. Без этого его создание было бы невозможно", — прокомментировал разработку Мураховский.

Как отметил Мураховский, бомба является универсальным инструментом, который не заходит в зону средств поражения ПВО противника и высокоточно применяется по отдельным целям. При этом точность попадания снаряда по объекту не зависит от квалификации пилота — она обеспечивается системой спутниковой навигации.

Мураховский сообщил, что бомба 9-А-7759 может запускаться с любого самолета. В их числе — самолеты оперативно-тактической авиации Су-27, Су-30, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34. Также носителем для бомбы может быть советский фронтовой бомбардировщик Су-24, палубный истребитель Су-33 и самолет Миг-29. По словам Мураховского, снаряд-трансформер будет представлен на форуме "Армия-2018".

РИА Новости не смогли получить официальный комментарий Корпорации тактического ракетного вооружения.