Россия создала авиабомбу, способную превращаться в ракету

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Высокоточный авиационный снаряд, который может применяться как крылатая ракета или обычная авиабомба, создана в России, следует из доклада Корпорации тактического ракетного вооружения, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Наведение снаряда на цель осуществляется с помощью сигналов российской навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Член экспертного совета коллегии Военно-промышленного комплекса Виктор Мураховский рассказал РИА Новости, что данная бомба — давно ожидаемая разработка. Сейчас над получением оружия такого типа работают Китай и Корея. Аналогичная по функциям ракета находится на вооружении ВВС США с 2006 года.
"Изделие создано в короткие сроки и используется для высокоточного поражения целей системой ГЛОНАСС. Без этого его создание было бы невозможно", — прокомментировал разработку Мураховский.
Мураховский сообщил, что бомба 9-А-7759 может запускаться с любого самолета. В их числе — самолеты оперативно-тактической авиации Су-27, Су-30, Су-35, фронтовой бомбардировщик Су-34. Также носителем для бомбы может быть советский фронтовой бомбардировщик Су-24, палубный истребитель Су-33 и самолет Миг-29. По словам Мураховского, снаряд-трансформер будет представлен на форуме "Армия-2018".
РИА Новости не смогли получить официальный комментарий Корпорации тактического ракетного вооружения.