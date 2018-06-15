МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новая 57-миллиметровая пушка, которой будет оснащена боевая машина поддержки танков "Терминатор-3", позволит увеличить дальность поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в два раза, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.
Третье поколение БМПТ-72 "Терминатор", пишет автор, сможет поражать все виды целей: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника. При этом в новой версии машины появятся боеприпасы "земля-воздух" с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, подчеркивается в статье.
"Пятидесятисемимиллиметровая пушка, которой будет оснащена боевая машина поддержки танков ("Терминатор-3" — ред.), обеспечит большую досягаемость целей. Конкретно цифры по высоте и по дальности не назывались официально, но они будут, по всей видимости, в два раза больше, чем 30-миллиметровые, которые стоят на "Тунгусках" и "Панцирях", — сказал Мураховский.
"Корректируемый снаряд, который разрабатывается для этой боевой машины, позволяет вести эффективную стрельбу короткими очередями. Если 30-миллиметровая пушка в основном за счет массовости огневого потока обеспечивает поражение, запуская десятки снарядов, то здесь поражение обеспечивается запуском буквально двух-трех снарядов", — сказал эксперт.