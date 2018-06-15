Новое оружие России
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото

Эксперт: пушка "Терминатора-3" увеличит дальность поражения беспилотников

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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10:4815.06.2018
(обновлено: 11:26 15.06.2018)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новая 57-миллиметровая пушка, которой будет оснащена боевая машина поддержки танков "Терминатор-3", позволит увеличить дальность поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в два раза, заявил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

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© Фото : аккаунт Минобороны РФ в Twitter
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Ранее издание National Interest в своем материале сообщило, что разрабатываемая в России боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) "Терминатор-3" сможет сбивать дроны, которые являются "самым смертоносным оружием США".

Третье поколение БМПТ-72 "Терминатор", пишет автор, сможет поражать все виды целей: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника. При этом в новой версии машины появятся боеприпасы "земля-воздух" с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, подчеркивается в статье.

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© Минобороны РФ
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Ранее директор кластера "Вооружение" Ростеха Сергей Абрамов заявил РИА Новости, что "Уралвагонзавод" формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор", которые будут способны поражать любые цели.

"Пятидесятисемимиллиметровая пушка, которой будет оснащена боевая машина поддержки танков ("Терминатор-3" — ред.), обеспечит большую досягаемость целей. Конкретно цифры по высоте и по дальности не назывались официально, но они будут, по всей видимости, в два раза больше, чем 30-миллиметровые, которые стоят на "Тунгусках" и "Панцирях", — сказал Мураховский.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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National Interest: "Терминатор-3" победит "самое смертоносное" оружие США
Самое главное, что для "Терминатора-3" создается специализированное вооружение, которое позволит эффективно бороться против "летательных аппаратов небольших габаритов и летающих на малых скоростях, то есть беспилотников".

"Корректируемый снаряд, который разрабатывается для этой боевой машины, позволяет вести эффективную стрельбу короткими очередями. Если 30-миллиметровая пушка в основном за счет массовости огневого потока обеспечивает поражение, запуская десятки снарядов, то здесь поражение обеспечивается запуском буквально двух-трех снарядов", — сказал эксперт.

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© РИА Новости, Инфографика
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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Николай kola72
"...неживую силу противника" святой водой будем кропить?
11:12
15.06.2018
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s.v.mirtov
Честное слово - приятно читать Чёрт возьми. Ребята - наша оборонка не СПИТ!!!
11:21
15.06.2018
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