National Interest: "Терминатор-3" победит самое смертоносное оружие США

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Разрабатываемая в России боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) "Терминатор-3" сможет сбивать дроны, которые являются "самым смертоносным оружием США", говорится в материале National Interest.

Третье поколение БМПТ-72 "Терминатор", пишет автор, сможет поражать все виды целей: воздушные, наземные, а также живую и неживую силу противника. При этом в новой версии машины появятся боеприпасы "земля — воздух" с изменяемой траекторией и возможностью подрыва во время полета, которые позволят "Терминатору-3" сбивать беспилотные летательные аппараты, подчеркивается в статье.

Однако, полагает автор, превращение БМПТ-72 в платформу по борьбе с дронами взывает ряд вопросов. Эксперт отмечает, что "Терминатор-3" будет оснащен пушками, гранатометами, пулеметами, противотанковыми ракетами и противокорабельным оружием.

"Где разместить оружие для борьбы с беспилотниками, если на этой машине и так установлено девять разных систем вооружений? Где установить радиолокационную станцию? Если РЛС не будет, то "Терминатор" сможет бороться лишь с небольшими дронами на расстоянии прямой видимости", — рассуждает эксперт.

По мнению автора, "Терминатор-3" будет представлять собой "хорошо бронированную" машину, которая окажется эффективна в городских условиях при борьбе с пехотой и легкобронированными целями. При этом третье поколение БМПТ-72, будет более живучим на поле боя, чем легкая машина, но потребует больших затрат в обслуживании, отмечается в статье.

Ранее в корпорации "Ростех" сообщили РИА Новости, что "Уралвагонзавод" формирует облик нового, третьего поколения боевых машин поддержки танков "Терминатор". Обсуждается улучшение тактико-технических характеристик и модернизация шасси. Новая машина сможет работать по всем типам целей.

По словам индустриального директора кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергея Абрамова, современная версия машины, которую сейчас начали поставлять в войска, "очень удачная", но в перспективе ее также могут усовершенствовать.