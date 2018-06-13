На российско-сербско-белорусских учениях применят новую десантную технику

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ и десантируемые противотанковые пушки 2С25 "Спрут-СД" применят на российско-сербско-белорусских учениях "Славянское братство" в 2018 году под Новороссийском, сообщили журналистам в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Под Новороссийском в ходе проведения российско-сербско-белорусских тактических учений "Славянское братство-2018" впервые будут задействованы новые образцы военной техники и вооружения — БМД-4М, БТР-МДМ "Ракушка" и 2С25 "Спрут-СД", состоящие на вооружении подразделений воздушно-десантных войск", — говорится в сообщении.

Россию в учении будет представлять усиленный батальон кубанского казачьего десантного-штурмового полка воздушно-десантных войск общей численностью более 700 человек. Кроме того, планируется участие подразделений фронтовой и армейской авиации ВВС и ПВО южного военного округа, а также самолеты Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России.

Общее руководство совместными учениями "Славянское братство" в 2018 году будет вести заместитель командующего ВДВ по миротворческим операциям и Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР ОДКБ) генерал-лейтенант Александр Вязников.

Ранее сообщалось, что в учениях примут участие около 250 белорусских десантников.

Совместные тактические учения "Славянское братство —2018" пройдут на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае с 18 по 28 июня.