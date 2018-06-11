Новое оружие России
Демонстрация испытания российской крылатой ракеты. Архивное фото

The National Interest оценил особенности нового ЗРК С-500

© Минобороны РФ
22:1211.06.2018
(обновлено: 22:15 11.06.2018)
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новый российский зенитно-ракетный комплекс С-500 не имеет аналогов в мире, пишет The National Interest.

Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Издание отмечает, что С-500 является одной из приоритетных российских разработок, способной перехватывать баллистические ракеты и спутники на значительной высоте и очень большом расстоянии.

Эксперты сходятся во мнении, что тактико-технические характеристики ЗРК не дают повода сомневаться в его потенциале. По информации американских оборонных источников, в России провели испытание этого ЗРК на расстояниях, которые ранее считались невозможными.

Так, американские СМИ сообщали, что С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (около 481 километра. — Прим. ред.). В материале отмечается, это на 50 миль больше (80,4 километра. — Прим. ред.), чем способна преодолеть любая другая подобная система.

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NI также подчеркивает, что С-500 использует разные виды ракет в зависимости от уровня потенциальной угрозы. Например, против баллистического оружия российский ЗРК применяет ракеты, способные достигать объекты, передвигающиеся со скоростью до семи километров в секунду. Автор публикации предполагает, что С-500 может сбивать цели на высоте до 200 километров и в радиусе около 600 километров.

Новое оружие России

Танки вооруженных сил России на Донгузском полигоне в Оренбургской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
В марте в послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

В частности, президент представил ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

Позже он также поручил подготовить к серийному производству универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата С-500. Предполагается, что эта система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. По своим возможностям С-500 значительно превосходит стоящий на вооружении ЗРК С-400 и его американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

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