"Первый в мире": NI рассказал об уникальности российского С-500

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Новая российская зенитно-ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире, пишет The National Interest.
Так, американские СМИ сообщали, что С-500 успешно поразила цель на расстоянии 299 миль (около 481 км. — Прим.ред.). По оценкам экспертов, это на 50 миль больше (80,4 км. — Прим.ред.), чем способна преодолеть любая другая подобная система.
С-500 представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, она также может перехватывать объекты в ближнем космосе.
По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров. Эта система может обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей. В мае президент России Владимир Путин поручил подготовить ЗРК к серийному производству.