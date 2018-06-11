"Путин не блефует": американские СМИ рассказали об оружии "Судного дня"

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Россия не блефует, говоря о своем новейшем вооружении и его возможностях, пишет National Interest со ссылкой на военных экспертов. Журнал называет последние разработки оружием "Судного дня".

Издание отмечает, что существование нового оружия России не вызывает удивления. Так, военный эксперт Павел Подвиг в интервью журналу рассказал, что о большинстве разработок было заранее известно, однако некоторые из них действительно стали сенсацией.

"Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой и о комплексе "Кинжал". Очевидно, все, что показал Путин, было протестировано, так что все это осуществимо", — заявил собеседник издания.

В свою очередь, исследователь из Центра военно-морского анализа Майкл Кофман также убежден, что программы разработки новейшего оружия России реальны и их осуществление — это "вопрос ближайшего или отдаленного будущего".

Первого марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз. Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник", авиационном ракетном комплексе "Кинжал" и лазерном оружии.