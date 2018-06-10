Центр Военно-транспортной авиации в Иваново получил несколько Ил-76МД-90А

ТВЕРЬ, 10 июн — РИА Новости. Центр боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации (ВТА) в городе Иваново получил несколько новых транспортных самолетов Ил-76МД-90А с завода "Авиастар-СП", сообщил журналистам командующий ВТА Владимир Бенедиктов.

Он напомнил, что поступление в войска серийных Ил-76МД-09А на замену Ил-76 планируется в ближайшие годы, производитель — завод "Авиастар-СП" — приступил к выпуску этих самолетов.

"Пока они (Ил-76МД-90А – ред.) стоят на вооружение в нашем Центре подготовки и переучивания летного состава в городе Иваново", — сообщил Бенедиктов на праздновании 75-летия Тверской военно-транспортной дивизии и авиаполка на аэродроме Мигалово. Он не уточнил, сколько модернизированных "транспортников" поступило в Центр.

Над Мигалово в честь юбилея дивизии и полка прошел парад военно-транспортной авиации. Пролетели вертолеты Ми-8, самолеты Ан-2, Ан-12, Ан-26, Ан-72, Ту-134, специальные самолеты Ил-22 и А-50У, тяжелые транспортные самолеты Ил-76, Ан-22 "Антей", Ан-124 "Руслан". Три Ил-76 сбросили 42 тонн воды, окрашенной в цвета российского триколора, еще три таких самолета устроили импровизированный "салют" — отстрелили тепловые ловушки.

По подсчетам организаторов, в этот день дивизию посетили более 30 тысяч человек, на мобильный пункт отбора военнослужащих по контракту пришли более 300 человек.

В мероприятиях принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, который выразил благодарность за организацию праздника руководству Минобороны и региональному правительству.