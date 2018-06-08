МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Боевая машина "Терминатор-3" получит снаряд с корректируемой траекторией, который позволит бороться с беспилотниками, рассказал РИА Новости источник в "оборонке".

"Пятидесятимиллиметровое орудие дает гораздо больше возможностей для работы по целям, чем 30-миллиметровые пушки еще советской разработки, которые установлены на "Терминаторе", закупаемом сейчас Минобороны России", — сказал источник.

По его словам, для орудия разрабатывают новый боекомплект, в том числе снаряд с подрывом на траектории и снаряд с корректируемой траекторией.

"Такой снаряд в определенных пределах может изменять свою траекторию, что поможет в борьбе против воздушных целей, в том числе беспилотников. Это существенно повышает эффективность орудия", — отметил собеседник агентства.

Машины "Терминатор"

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал ее военному ведомству еще в 2000 году. Первым покупателем машин в 2011 году стал Казахстан.

Первый контракт на поставку "Терминатора" российской армии был подписан во время научно-технического форума "Армия-2017".

Боевая машина вооружена двумя спаренными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42, двумя автоматическими гранатометами АГ-17Д, четырьмя противотанковыми управляемыми ракетыми "Атака" и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ.

Как заявил директор кластера "Вооружение" "Ростеха" Сергей Абрамов, третье поколения боевых машин "Терминатор" будет способно поражать любые цели.