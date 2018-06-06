МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Оснащение российского сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31 гиперзвуковым комплексом "Кинжал" представляет "серьезную угрозу" для потенциальных противников Москвы, пишет журнал Military Watch.

Как отмечает издание, МиГ-31 (по классификации НАТО, Foxhound, в переводе — "лисья гончая". — Прим. ред.) — поистине "убийственный" самолет, не имеющий аналогов в оружейных арсеналах других стран. При этом автор статьи подчеркивает уникальность МиГ-31 как в роли активного участника воздушного боя, так и в качестве "охотника" за кораблями противника.

С момента принятия на вооружение в ВКС МиГ-31 был значительно усовершенствован современными радиолокационными и ракетными системами и сегодня представляет собой "самый быстрый современный боевой самолет в мире", говорится в материале.

"Размеры МиГ-31 позволяют ему применять чрезвычайно тяжелые боеприпасы, которые другие боевые самолеты едва ли могут использовать. Для перехватчика также разработали специальные боеприпасы, которые стали ключом к его успеху", — пишет Military Watch.

Журнал отдельно отметил оснащение Foxhound радиолокационной станцией "Заслон" с пассивной фазированной антенной решеткой и ракетами "воздух-воздух" большой дальности – Р-33 и Р-37. Все это значительно расширило возможности истребителя. Так, с помощью Р-37 у самолета появилась возможность быстро устранить авиационные комплексы радиообнаружения и наведения (ДРЛО), самолеты-заправщики и воздушные командные пункты.

Вооружение истребителя-перехватчика гиперзвуковой ракетой "Кинжал" существенно улучшило боевые показатели Миг-31 и позволило ему уничтожать самые крупные боевые корабли с экстремально далеких расстояний, подчеркивает издание.

"Скорость и высокий уровень маневренности "Кинжала" делают его неуязвимым даже для самых современных систем ПВО", — заключает автор статьи.