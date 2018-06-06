Новое оружие России
Боевая машина поддержки танков Терминатор. архивное фото

"Терминаторов" оснастят боеприпасами с дистанционным взрывателем

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11:4206.06.2018
(обновлено: 14:47 06.06.2018)
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КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Боевые машины поддержки танков "Терминатор" к 2020 году получат на вооружение новейшие боеприпасы с дистанционным взрывателем, заявил в среду РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данного оружия — НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" "Ростеха") — Юрий Набоков.

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"Сегодня мы бросаем все усилия на завершение работ по созданию боеприпаса калибра 30 миллиметров с дистанционным подрывом. Как вы знаете, Минобороны приняло решение принять на вооружение БМПТ ("Терминатор" – ред.), они уже прошлись по Красной пощади. Сегодня мы готовим партию для госиспытаний, по программе испытаний весь цикл рассчитываем завершить за два года", — сказал он в ходе конференции "Цифровая индустрия промышленной России-2018".

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков "Терминатор-1", предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ "Терминатор-2", контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума "Армия-2017". Первым же покупателем машин типа "Терминатор" в 2011 году стал Казахстан.

Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.

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