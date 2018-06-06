Российские военные получили партию новейших гранатометов "Балкан"

КАЗАНЬ, 6 июн — РИА Новости. Новейший гранатомет "Балкан" поступил на опытно-боевую эксплуатацию в Вооруженные силы, сообщил РИА Новости Юрий Набоков, гендиректор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" "Ростеха"), которое занимается разработкой этого оружия.
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По словам Набокова, сейчас "Прибор" совместно с "Калашниковым" ведет инициативную разработку нового гранатомета калибром 40 миллиметров под различные носители, в том числе под боевых роботов.
"Если наша актуальная разработка "Балкан" — пехотное оружие, то новый гранатомет сможет устанавливаться на любые, в том числе роботизированные платформы, вертолеты и катера. Пока все находится в стадии проработки, мы делаем макеты, смотрим, что выходит по баллистике. "Калашников" делает сам гранатомет, мы же помогаем с боеприпасом", — пояснил собеседник агентства.
Новый комплекс предназначен для уничтожения и подавления живой силы и поражения огневых средств, расположенных вне укрытий, в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности, в лощинах, оврагах, на обратных скатах высот, а также для поражения объектов военной техники (автомобили, пусковые установки, радиолокационные станции и другое).
Стрельба ведется короткими (до пяти выстрелов), длинными (до десяти) очередями и непрерывно. Подача выстрелов производится из коробки на 20 выстрелов, снаряженных в патронную ленту. Стрельба может вестись как настильной, так и навесной траекториями.