В России создали новый беспилотный авиационный комплекс разведки

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Научно-производственное объединение "Авиационные системы" создало новый беспилотный авиационный комплекс разведки тактического класса ТАКР 7001, в который входят унифицированные беспилотные летательные аппараты (БЛА) самолетного и вертолетного типов, сообщил РИА Новости источник в российской компании.

БЛА самолетного типа К-0106 представляет собой высокоплан. В носовой части установлен двигатель, вращающий тянущий винт. Аппарат взлетной массой до 6,5 килограмма может оставаться в воздухе до 1,5 часов.

Беспилотный аппарат вертолетного типа К-0107 построен по мультироторной схеме (квадрокоптер), четыре винта расположены на складываемых лучевых балках. БЛА взлетной массой до 5,1 килограмма может выполнять полеты продолжительностью до 1 часа.

На обоих БЛА используется система связи собственной разработки компании "Авиационные системы", позволяющая сохранять контроль над БЛА на дальностях до 15 километров. В качестве полезной нагрузки разработчиками предлагается унифицированная система наблюдения, позволяющая идентифицировать людей на дистанциях 1,5 километра днем и одного километра ночью.

В состав комплекса входят два БЛА с комплектом бортовой целевой нагрузки, наземный мобильный пункт управления, выносной антенный пост, запасные инструменты и принадлежности, а также средства переноски.

Как заявил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных летательных аппаратов Денис Федутинов, компания "Авиационные системы" приняла нестандартное решение, объединив в составе единого комплекса беспилотные аппараты различного типа.

"Данное решение может иметь определенные плюсы и минусы. Положительные последствия выражаются в расширении возможностей комплекса в силу наличия разнотипных носителей в его составе — при снижении стоимости по сравнению с применением двух отдельных комплексов вследствие унификации компонентов. Вместе с тем, возможны также и сложности, в том числе связанные с более высокими требованиями к уровню подготовки операторов", — сказал Федутинов.