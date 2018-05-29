Малый ракетный корабль "Вышний Волочек" передадут Черноморскому флоту

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 будет передан Черноморскому флоту 1 июня, сообщает Минобороны РФ.

"Первого июня на новейшем малом ракетном корабле "Вышний Волочек" будет поднят Андреевский флаг. МРК "Вышний Волочек" — шестой корабль проекта 21631 "Буян-М", способный нести на борту крылатые ракеты "Калибр", — говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook.

Корабль заложен 29 августа 2013 года на Зеленодольском судостроительном заводе, на воду спущен 22 августа 2016 года.

Отмечается, что в настоящее время три МРК проекта 21631 находятся в составе Каспийской флотилии. Еще два — "Зеленый Дол" и "Серпухов" — первоначально были в составе Черноморского флота. В конце 2016 года они совершили межфлотский переход и усилили Балтийский флот.

Все пять МРК в разное время участвовали в нанесении ударов крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии. На Зеленодольском судостроительном заводе сейчас на разных стадиях строительства находятся еще пять МРК этого проекта, в том числе три для Черноморского флота.