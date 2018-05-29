Инженерная бригада ЦВО в Башкирии получила новейший катер

САМАРА, 29 мая — РИА Новости. Отдельная инженерная бригада Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированная в Башкирии, получила новейший инженерно-десантный катер (ИДК), сообщает во вторник пресс-служба ЦВО.

"Отдельную инженерную бригаду Центрального военного округа, дислоцированную в республике Башкортостан, оснастили новейшим инженерно-десантным катером ИДК. Это первый образец, который поступил в войска", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, катер предназначен для разведки берегов водоемов при установке понтонных и паромных переправ. В его носовой части установлена поворотная турель для пулемета РПК, в центре размещена рубка управления, по бортам размещены места для десанта. Катер оборудован дизельным двигателем с водометом.

Отмечается, что новая техника благодаря сокращению времени на инженерную разведку берега позволит понтонно-переправочным подразделениям быстрее приступать к установке мостов и переправ в заданном районе, а также повысит возможности противодействия диверсантам.