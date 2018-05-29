МОСКВА, 29 май — РИА Новости. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", которые были доставлены в Россию после удара коалиции по Сирии, заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

"Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран западной коалиции по Сирии — ред.) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави", — сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о сроках создания новых комплексов, он отметил, что по требованиям к госзаказчику полный цикл работ по системам РЭБ занимает около 2-3 лет и эти образцы не станут исключением.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. Кроме того, появилась возможность на практике оценить степень защищенности этих каналов. При этом каждый из этих каналов является для нас очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них. Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", — сказал он.

Удар коалиции по правительственным объектам в Сирии

Михеев добавил, что особый интерес для российских специалистов также представляет сегодня наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые в последнее время стали активно применяться в районе Сирии.

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. Как заявили в Минобороны России, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Впоследствии сирийские военнослужащие нашли два неразорвавшихся "Томагавка" и передали их России. Минобороны 25 апреля показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.