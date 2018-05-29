Новое оружие России
Сотрудник завода в цехе по сборке комплексов радиоэлектронной борьбы. Архивное фото

РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий привезенных Сирии "Томагавков"

© РИА Новости / Максим Богодвид
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06:3329.05.2018
(обновлено: 06:50 29.05.2018)
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МОСКВА, 29 май — РИА Новости. Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) будут созданы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет "Томагавк", которые были доставлены в Россию после удара коалиции по Сирии, заявил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.

Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
© Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka
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"Конечно, на основе этого опыта (ракетного удара стран западной коалиции по Сирии — ред.) сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны. Новая техника должна перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави", — сказал Михеев, отвечая на соответствующий вопрос.

Говоря о сроках создания новых комплексов, он отметил, что по требованиям к госзаказчику полный цикл работ по системам РЭБ занимает около 2-3 лет и эти образцы не станут исключением.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации. Кроме того, появилась возможность на практике оценить степень защищенности этих каналов. При этом каждый из этих каналов является для нас очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них. Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", — сказал он.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Архивное фото
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott
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Михеев добавил, что особый интерес для российских специалистов также представляет сегодня наблюдение за беспилотниками западного производства, новейшими американскими истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля, которые в последнее время стали активно применяться в районе Сирии.

Удар коалиции по правительственным объектам в Сирии

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам в Сирии, которые, по их мнению, использовались для производства химического оружия. Как заявили в Минобороны России, из 105 ракет, о которых сообщал Пентагон, в цель попали не более 22. Большинство ракет сбили сирийские силы ПВО — комплексы С-200, С-125, "Оса", "Квадрат", "Бук" и "Стрела".

Впоследствии сирийские военнослужащие нашли два неразорвавшихся "Томагавка" и передали их России. Минобороны 25 апреля показало обломки ракет, выпущенных США, Великобританией и Францией по Сирии, в том числе "Томагавк", который не долетел до цели из-за поломки.

Комментарии
8 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Данил Некипелов
Слава Дональду ,российскому разведчику гру . ))))) Это ж сколько миллиардов потеряно .))) А ведь этими глушилками можно оснастить и тополя и ярсы и булаву .)))) И выходит что зря пшеки на про 2 млрд хотят выделить ,в случае чего уже не поможет.)))))
06:44
29.05.2018
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Olejeronmironatria3
mironatria3, простые решения обычно самые правильные . "Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате,особенно,если её там нет!" Не сгущайте краски,всё намного проще...
07:06
29.05.2018
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