Три соединения РВСН перешли на подвижные ракетные комплексы "Ярс"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Уже в трех соединениях российских Ракетных войск стратегического назначения завершен переход на подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс", рассказал командующий РВСН Сергей Каракаев.

Ранее сообщалось о перевооружении Тагильского соединения на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".

"Мы завершили перевооружение Тейковского, Тагильского и Новосибирского ракетных соединений на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс", — рассказал Каракаев в интервью газете вооруженных сил "Красная звезда".

По его словам, продолжается переоснащение Иркутского и Йошкар-Олинского ракетных соединений, в частности соединение в Йошкар-Оле получит комплексы "Ярс" мобильного базирования.

"Кроме того, идёт перевооружение полков Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стратегического назначения "Ярс" стационарного (шахтного) базирования", — добавил Каракаев.