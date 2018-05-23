МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская радиолокационная система (РЛС) "Струна-1" станет "убийцей" американских самолетов-невидимок в случае военного конфликта, пишет The National Interest.
Издание отмечает, что технологические возможности российской разработки значительно превосходят стандартные РЛС. "Струна-1" способна обнаружить не только самолеты-невидимки, но и практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала.
Российская разработка отличается от других подобных радиолокационных систем мощностью, достигаемой за счет особого положения передатчика и приемника. Подобное нововведение делает радар более чувствительным, что позволяет обнаруживать даже дельтапланы и крылатые ракеты.
Кроме того, особое строение "Струны" делает систему менее уязвимой для противорадиационного оружия, подчеркивает The National Interest. Отмечается, что "Струна" намного мобильней, чем ее западные аналоги.
"Струна-1" — бистатическая радиолокационная система, разработанная для обнаружения самолетов-невидимок. Ее первый вариант был представлен в 1999 году, с тех пор РЛС была значительно модернизирована.
В последнее время эксперты все чаще подчеркивают преимущество российского вооружения перед западными конкурентами. Так, например, капитан швейцарских Вооруженных cил Штефан Бюлер ранее отметил превосходство российского танка Т-14 перед американским М1 "Абрамсом".