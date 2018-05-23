МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская радиолокационная система (РЛС) "Струна-1" станет "убийцей" американских самолетов-невидимок в случае военного конфликта, пишет The National Interest.

В состав авиации многих стран входят самолеты, разработанные по стелс-технологиям: такие машины становятся невидимымидля обычных радаров благодаря использованию радиопоглощающих материалов и покрытий.

Издание отмечает, что технологические возможности российской разработки значительно превосходят стандартные РЛС. "Струна-1" способна обнаружить не только самолеты-невидимки, но и практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала.

Российская разработка отличается от других подобных радиолокационных систем мощностью, достигаемой за счет особого положения передатчика и приемника. Подобное нововведение делает радар более чувствительным, что позволяет обнаруживать даже дельтапланы и крылатые ракеты.

Кроме того, особое строение "Струны" делает систему менее уязвимой для противорадиационного оружия, подчеркивает The National Interest. Отмечается, что "Струна" намного мобильней, чем ее западные аналоги.

NI подчеркивает, что она также способна к обнаружению целей на небольшой высоте, с чем, как правило, радиолокационные системы не справляются.

"Струна-1" — бистатическая радиолокационная система, разработанная для обнаружения самолетов-невидимок. Ее первый вариант был представлен в 1999 году, с тех пор РЛС была значительно модернизирована.

В последнее время эксперты все чаще подчеркивают преимущество российского вооружения перед западными конкурентами. Так, например, капитан швейцарских Вооруженных cил Штефан Бюлер ранее отметил превосходство российского танка Т-14 перед американским М1 "Абрамсом".