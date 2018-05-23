Новое оружие России
Бомбардировщики B-1B ВВС США. Архивное фото

NI рассказал, как российские разработки угрожают авиации НАТО

© Flickr / U.S. Pacific Command
17:1323.05.2018
(обновлено: 17:33 23.05.2018)
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Российская радиолокационная система  (РЛС) "Струна-1" станет "убийцей" американских самолетов-невидимок в случае военного конфликта, пишет The National Interest.

Истребитель Су-35C Восточного военного округа во время тренировочного полета над бухтой Аякс во Владивостоке. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В состав авиации многих стран входят самолеты, разработанные по стелс-технологиям:  такие машины становятся невидимымидля обычных радаров благодаря использованию радиопоглощающих материалов и покрытий.

Издание отмечает, что технологические возможности российской разработки значительно превосходят стандартные РЛС. "Струна-1" способна обнаружить не только самолеты-невидимки, но и практически любые цели с малой площадью отражения радиосигнала.

 

Российская разработка отличается от других подобных радиолокационных систем мощностью, достигаемой за счет особого положения передатчика и приемника. Подобное нововведение делает радар более чувствительным, что позволяет обнаруживать даже дельтапланы и крылатые ракеты.

Кроме того, особое строение "Струны" делает систему менее уязвимой для противорадиационного оружия, подчеркивает The National Interest.  Отмечается, что "Струна" намного мобильней, чем ее западные аналоги.

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© РИА Новости / Илья Питалев
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NI подчеркивает, что она также способна к обнаружению целей на небольшой высоте, с чем, как правило, радиолокационные системы не справляются.

"Струна-1" — бистатическая радиолокационная система, разработанная для обнаружения самолетов-невидимок. Ее первый вариант был представлен в 1999 году, с тех пор РЛС была значительно модернизирована.

В последнее время эксперты все чаще подчеркивают преимущество российского вооружения перед западными конкурентами. Так, например, капитан швейцарских Вооруженных cил Штефан Бюлер ранее отметил превосходство российского танка Т-14 перед американским М1 "Абрамсом".

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© МИА Россия Сегодня 2018
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