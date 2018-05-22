МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Выход зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров, пишет издание Military Watch Magazine.

Пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, однако для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО. Поэтому довести разработку С-500 для конца — задача стратегической важности для России, так как западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, говорится в статье.

"В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки", — подчеркивает портал.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.