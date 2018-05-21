Завод "Янтарь" в пятницу спустит на воду БДК "Петр Моргунов"

КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде спустит на воду в пятницу большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный для министерства обороны России, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.

"На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" состоится спуск на воду большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов". В торжественной церемонии спуска примут участие работники завода и приглашённые гости, в том числе представители заказчика – Министерства обороны РФ, Объединённой судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области", — рассказал Михайлов.

БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года.

Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 60-70 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" планируется передать заказчику до конца мая.