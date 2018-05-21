Завод "Янтарь" в пятницу спустит на воду БДК "Петр Моргунов"

КАЛИНИНГРАД, 21 мая — РИА Новости. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" в Калининграде спустит на воду в пятницу большой десантный корабль (БДК) "Петр Моргунов", построенный для министерства обороны России, сообщил журналистам представитель предприятия Сергей Михайлов.
БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне 2015 года.
Проект 11711 – это новейшее развитие проекта 1171 по которому в 60-70 годы ПСЗ "Янтарь" построил серию из 14 кораблей. Головной БДК проекта 11711 "Иван Грен" планируется передать заказчику до конца мая.