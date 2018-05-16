NI сравнил российскую "Армату" с американским "Абрамсом"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты журнала The National Interest сравнили возможности российского танка Т-14 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и основного боевого танка США М1 "Абрамс".

Автор статьи допускает, что в конце 2020-х годов из-за непреднамеренного столкновения под Калининградом могут сойтись российские и американские сухопутные силы.

Предполагается, что к этому времени основными танками армии США станут "Дженерал Дайнэмикс" M1A2 SEP v.4 "Абрамс" — чуть более усовершенствованные, но по-прежнему похожие на современные американские "Абрамсы". Российские войска, вероятно, будут представлять машины, похожие на танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и Т-14 "Армата".

Капитан швейцарских Вооруженных cил Штефан Бюлер полагает, что "Армата" намного маневренней американских "Абрамсов" или немецких "Леопардов 2". Российский танк не отличается от них по мощности, однако небольшой вес делает его более конкурентным.

В материале также отмечается, что российский танк более надежен, чем его западные аналоги. Т-14 лучше способен защитить экипаж благодаря сочетанию активных защитных систем с многослойной броней.

Одно из немногих преимуществ американской машины — более совершенные системы наблюдения, однако Бюлер считает, что приборы обнаружения являются слабой стороной почти любого танка.

"Оптика всегда была и будет ахиллесовой пятой боевых танков, в том числе и Т-14", — заявил он.

Американский и российский танки имеют относительно равные возможности в бою, заключает автор статьи. Однако он подчеркивает, что в случае настоящего военного столкновения двух ядерных держав технические характеристики сухопутного оружия едва ли будут иметь значение.

Боевой танк Т-14 "Армата" — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, разработанный в России. Он построен на базе универсальной гусеничной платформы нового поколения "Армата", которая ляжет в основу 28 типов машин: танков, тяжелых БТР и боевых машин пехоты.