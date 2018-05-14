Новое оружие России
Роботизированный комплекс Уран-9 на военном параде, посвященном 73-й годовщине Победы в ВОВ

Оторвались от конкурентов: СМИ назвали "Уран" революционным оружием

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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03:0114.05.2018
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские роботетехнические комплексы "Уран" оторвались от зарубежных конкурентов и способны изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет обозреватель журнала The National Interest Юджин Чоу.

Роботизированный комплекс Уран-9 на ночной репетиции военного парада на Красной площади, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Большая часть техники на Параде Победы прошла боевые испытания в Сирии

Эксперт подчеркивает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою. Ранее в Минобороны заявляли, что комплексы "Уран-6" и "Уран-9" хорошо показали себя в Сирии. Так, "Уран-6" участвовал в разминировании Пальмиры, что позволило сохранить сотни жизней мирного населения. Об испытаниях "Урана-9", имеющего мощное вооружение, в ведомстве не сообщали, однако они, как и другие современные российские вооружения в Сирии, скорее всего тоже успешно прошли обкатку, пишет Чоу.

США и Китай тоже ведут разработки роботов-танков, однако эти страны все еще оценивают возможности их применения и пытаются устранить недостатки своих проектов, отмечается в статье.

"Как показал "Уран-9", в технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться. Россия опробовала их раньше всех, и ее следующие шаги могут иметь серьезные последствия для других стран", — резюмирует эксперт.

США отстают

Ранее американские эксперт Самуэль Бендетт в статье для издания Defence One выразил мнение, что Россия начала обгонять США в области беспилотных боевых систем.

Боевой робот Уран-9 на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Железная гвардия: самые опасные боевые роботы России

Как указал автор, Москва производит разведывательные беспилотники собственной разработки ("Элерон") или по лицензии ("Застава" и "Форпост"). Они меньше, проще в использовании и дешевле американских аналогов, поэтому их можно использовать без боязни потерять, подчеркнул эксперт.

Помимо того, Россия сокращает отставание от США в области ударных беспилотников — летом представили БПЛА "Орион" с большой продолжительностью полета, а к 2020 году российская армия получит дроны от "МиГа" и "Сухого". К тому же Москва планирует создать "рои беспилотников с искусственным интеллектом", подчеркивает Бендетт.

Роботизированные комплексы

Испытания боевого комплекса Уран-9
Появилось видео испытаний боевого робота-танка "Уран–9"
По информации Минобороны, "Уран-9" создан для защиты личного состава, вывода его из-под огня противника. Он имеет мощное вооружение, позволяющее поражать не только живую силу и легкобронированную технику, но и танки, а также другие высокозащищенные объекты.

Комплекс оборудован пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".

Роботизированный комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования местности. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами. Двигаясь по ровной местности, робот-сапер способен производить разминирование со скоростью до трех километров в час.

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