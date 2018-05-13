Новое оружие России
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал

Гиперзвуковой комплекс "Кинжал" назвали "убийцей" американских авианосцев

© РИА Новости / Илья Питалев
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10:0313.05.2018
(обновлено: 10:08 13.05.2018)
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" может считаться главным "убийцей авианосцев" в Тихоокеанском регионе — это оружие способно сделать беззащитным американский флот и помочь Москве и Пекину сократить военное присутствие Запада в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), пишет обозреватель журнала The Diplomat Абрахам Эйт.

Морские пехотинцы США. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Раньше Вашингтон больше всего опасался китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности "Дунфэн-21Д" (DF-21D), замечает эксперт. Снаряды такого типа могли уничтожить американский авианосец с расстояния до 1,4 тысячи километров от береговой линии Китая, что существенно расширяло возможности Пекина обеспечивать патрулирование Южно-Китайского моря. В ВМС США признавали свою неспособность защититься от DF-21D, и это заставляло Вашингтон вести себя более сдержанно. Разрешить гипотетический конфликт демонстративной отправкой в зону авианосных групп, как США сделали это во время третьего кризиса в Тайваньском проливе (1995-1996), американским военным будет непросто. Теперь же в регионе может появиться еще и российский "Кинжал".

"Пусть DF-21D и является уникальным и выдающимся оружием, но с 2018 года главной угрозой для американских военных кораблей в АТР будут новые российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", — подчеркивает обозреватель издания.

Снаряды появились на сверхзвуковом истребителе-перехватчике МиГ-31. Боевой радиус самолета позволяет российским ВВС держать на прицеле американские авианосцы на расстоянии 3,5 тысячи километров от морских границ, отмечает аналитик.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Он также сравнил "Кинжал" с противокорабельными ракетами "БраМос" — снаряды последней платформы разработаны для поражения крупных кораблей противника. Однако гиперзвуковые ракеты гораздо быстрее и обладают большей массой боевой части. Эксперт пришел к выводу, что "Кинжал" способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника с расстояния до двух тысяч километров.

Военное руководство США уже не раз высказывало опасения, что у Вашингтона пока нет возможностей перехватывать гиперзвуковые ракеты. В частности, на это во время слушаний сенатского комитета по вооруженным силам указывал глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен. Кроме того, в СМИ появились сообщения о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

"Это грозит серьезными последствиями не только для территории США, досягаемой для российских межконтинентальных баллистических ракет, но и для ВМС, чьи авианосцы и эсминцы в случае конфликта могут оказаться под водой после удара "Кинжалов", — говорится в статье.

Если же самолеты МиГ-31 с новейшими гиперзвуковыми ракетами окажутся на Дальнем Востоке, российские ВВС смогут вести американские боевые корабли с расстояния до 3,5 тысячи километров от морских границ. Таким образом Россия сможет "закрыть" большую часть Южно-Китайского моря, где разворачивается борьба между интересами Вашингтона и Пекина и увеличить свое влияние в регионе, заключил эксперт.

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© Министерство обороны РФ
Учебно-боевой пуск гиперзвукового "Кинжала": новый ракетный комплекс в действии
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Cicicipi
Кроме того, в СМИ появились сообщения о проблемах американских систем ПРО: так, по сведениям газеты New York Times, в 2017 году в Саудовской Аравии ЗРК "Пэтриот" не смог перехватить даже тактическую баллистическую ракету Р-11 (Scud), разработанную еще в середине ХХ века.

РИА Новости ria.ru/arms/20180513/1520446442.html
Самое интересное и важное во всей новости. Это можно и нужно "расклеить" на всех углах и тыкать в это пальцем при любом случае.
10:20
13.05.2018
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Andyun
Страх - вот главное оружие в современном мире.
Благодаря страху от размещения ракет на Кубе, развалили СССР.
Благодаря страху от нападения и захвата Кувейта, и страху того, что иракская доблестная армия пойдет дальше, уничтожили Ирак.
Благодаря страху Израиля, что Иран через Сирию будет способен уничтожить его, уничтожили Сирию.
А "Кинжал", это просто великолепное и наилучшее оружие, из всех существующих на сегодняшний день в мире.
10:12
13.05.2018
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karlsonk97
А слабо проверить?
10:11
13.05.2018
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