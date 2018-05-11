Новое оружие России
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал

National Interest назвал ракетные установки "Кинжал" уникальным оружием

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10:2711.05.2018
(обновлено: 10:59 11.05.2018)
0101836

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
США оказались беззащитны перед российскими "Кинжалами", пишут СМИ

"Ни у кого в мире нет баллистической ракеты воздушного пуска, поэтому Москва справедливо заявляет о том, что у "Кинжала" нет аналогов за пределами России", — отмечает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ракета "Кинжала" сделана на базе ракет "Искандер", способных "маневрировать в полете и лететь по непредсказуемой траектории". Эти свойства "Искандеров" предельно затрудняют противнику возможность перехвата.

О ракетах "Кинжал" рассказал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию два месяца назад. Впервые их показали публике на параде Победы — снаряды появились на подвесках модернизированных перехватчиков МиГ-31К.

"Кинжалы" пролетели над Москвой
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПервая репетиция воздушного парадного строя авиации прошла утром в пятницу‬ над Москвой.Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Первая репетиция воздушного парадного строя авиации прошла утром в пятницу‬ над Москвой.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВпервые над столицей пролетели модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Впервые над столицей пролетели модернизированные МиГ-31К, оснащенные новейшими гиперзвуковыми ракетными комплексами "Кинжал".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНовая гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука).Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Новая гиперзвуковая ракета способна развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"Кинжал" преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Кинжал" преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкГиперзвуковые ракетные комплексы могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Гиперзвуковые ракетные комплексы могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанк"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию.Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
"Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию.
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВ декабре 2017 года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал на репетиции воздушной части парада Победы в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
В декабре 2017 года комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.
/

МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а высокая скорость самолета подходит для развертывания "Кинжала". Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров. Благодаря аэродинамической системе управления, "Кинжал" может маневрировать и обходить опасные зоны. Комплекс поражает цели на расстоянии около двух тысяч километров, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© РИА Новости
Образцы новейшей военной техники показали на параде Победы в Москве
Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена