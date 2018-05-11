National Interest назвал ракетные установки "Кинжал" уникальным оружием

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэйв Маджумдар.

"Ни у кого в мире нет баллистической ракеты воздушного пуска, поэтому Москва справедливо заявляет о том, что у "Кинжала" нет аналогов за пределами России", — отмечает эксперт.

Он также обратил внимание на то, что ракета "Кинжала" сделана на базе ракет "Искандер", способных "маневрировать в полете и лететь по непредсказуемой траектории". Эти свойства "Искандеров" предельно затрудняют противнику возможность перехвата.

О ракетах "Кинжал" рассказал президент Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию два месяца назад. Впервые их показали публике на параде Победы — снаряды появились на подвесках модернизированных перехватчиков МиГ-31К.

МиГ-31 оптимизирован для перевозки чрезвычайно тяжелых ракет, а высокая скорость самолета подходит для развертывания "Кинжала". Запуск ракеты происходит на высоте более десяти километров. Благодаря аэродинамической системе управления, "Кинжал" может маневрировать и обходить опасные зоны. Комплекс поражает цели на расстоянии около двух тысяч километров, что превосходит дальность ПВО потенциального противника.