Патрульный корабль "Василий Быков" вышел в море на заводские испытания

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Новейший патрульный корабль "Василий Быков" вышел в море из Новороссийска для проведения заводских испытаний, сообщил во вторник начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.

"Экипаж новейшего головного патрульного корабля "Василий Быков" вышел из Новороссийска и приступил к проведению заводских ходовых испытаний. Для экипажа корабля это первый после постройки и спуска на воду выход в самостоятельное плавание", — сказал Трухачев.

По его словам, на выходе в море в реальных условиях будет проверена надежность и жизнедеятельность энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования и вооружения, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость, ходкость и инерция на разных ходовых режимах.

"Заводские испытания проводятся штатным экипажем и являются одним из важных этапов, завершающих процесс строительства корабля, и проводятся с целью проверки основных характеристик новостройки, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям", — сказал Трухачев.

Головной патрульный корабль "Василий Быков" построен на ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького" и спущен на воду в 2017 году.