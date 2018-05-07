Новое оружие России
Ударный беспилотный самолет Корсар во время прохода военной техники на репетиции парада Победы на Красной площади. Архивное фото

Минобороны продемонстрировало возможности беспилотника "Корсар"

© РИА Новости / Александр Вильф
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12:4707.05.2018
(обновлено: 15:51 07.05.2018)
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа "Корсар".

Он впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. "Аппарат предназначен для ведения круглосуточной всепогодной воздушной разведки наземных и надводных целей, поражения объектов противника и доставки грузов в назначенные районы", — поясняется в сообщении.

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На кадрах продолжительностью сорок секунд показан взлет беспилотника, а также процесс выбора цели и посадка.

Как сообщает ведомство, оборудование БПЛА позволяет в режиме реального времени выдавать целеуказание огневым и ударным средствам, включая высокоточные. Продолжительность полета составляет до десяти часов, максимальная высота — шесть километров, радиус действия — более 160 километров.

Ранее анонсировалось, что ведомство выложит в социальных сетях видео о новейших отечественных системах вооружения, которые впервые примут участие в Параде Победы.

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Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Maksim Luzin
О! Сразу видно, что оболочка KDE под Линукс. Скорее всего, это какой-то "военный Линукс".
16:24
07.05.2018
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sergeyschs1
То есть он ещё и ударный. Конечно, много такой БПЛА не унесёт, но всё-таки атаковать может сам. Конечно, это не "Хищник" или "Жнец", однако и стоит не 14-16 млн $....К слову, американцы только недавно начали своих летунов минимизировать. Лучше меньше, да больше :) Рой.
14:20
07.05.2018
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vidal5
sergeyschs1, враньё это. Он не может применять оружие.
14:40
07.05.2018
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Дмитрий Лат
sergeyschs1, не обязательно. Скорее имеется ввиду работа в паре с самолетом и беспилотник подсвечивает цель.
15:12
07.05.2018
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timofei77
И фиг операторы с такими удобствами просидят десять часов. Сыро всё ещё сыро.
13:52
07.05.2018
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Алексей Кирюшин
timofei77, ой да ладно не сложнее авиасимулятора... и кто сказал что оператор непосредственно около передатчика находится?
15:09
07.05.2018
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Maksim Luzin
timofei77, а какие ещё удобства тебе нужны? Ведро попкорна слева и бабу на коленях? Кресла вполне себе эргономичные, экраны цветные, вентиляторы есть индивидуальные, кондиционер, наверняка, тоже. Кроме того, там обычно по две смены операторов, которые передают БПЛА от одной смены к другой через 2-4 часа (в зависимости от времени суток и полётного задания).

Некоторые геймеры и по 12 часов в менее комфортных условиях за компом просиживают. У меня в молодости был рекорд - 20 часов играл за компом, и ничего! Только, когда лёг спать, цветные пятна за закрытыми глазами бегали долго, пока не уснул...
16:32
07.05.2018
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