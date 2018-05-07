Минобороны продемонстрировало боевые возможности "Терминатора"

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России опубликовало в Facebook видеоролик, демонстрирующий возможности боевой машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

На ролике продолжительностью 49 секунд показаны боевые машины, проходящие через полосу препятствий, а также их стрельба по целям условного противника.

"БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения", — напомнили в Минобороны.

В состав вооружения боевой машины входят две спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки 2А42, два курсовых автоматических гранатомета АГ-17Д, 4 противотанковые управляемые ракеты "Атака" и 7,62-миллимитровый пулемет ПКТМ. Как заявляли в пресс-службе Уралвагонзавода, контракт на поставку "Терминаторов" Минобороны будет выполнен в начале 2019 года.

Наряду с другой новейшей боевой техникой БМПТ "Терминатор" в этом году впервые примет участие в Параде Победы на Красной площади.