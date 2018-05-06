ВМФ в мае получит новейший ракетный корабль

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Новейший малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" войдет в состав Военно-морского флота России в текущем месяце, сообщил журналистам представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ Игорь Дыгало.

"В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) "Вышний Волочек" проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе (республика Татарстан)", — рассказал он.

Согласно данным судостроителей, водоизмещение кораблей этого проекта составляет около одной тысячи тонн, расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, а автономность составляет до 10 суток 10 суток.

"Вышний Волочек" является шестым кораблем модернизированной серии "Буян-М", которые имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Ранее планировалось, что он будет принят в состав ВМФ до конца 2017 года, после завершения всех этапов испытаний.

Пятого мая на судостроительном заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом был спущен на воду третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800 "Каракурт". Заместитель министра обороны Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска отметил, что проект, на который предусмотрена установка "Калибров", реализовали в рекордные сроки.

В тот же день стало известно, что в середине мая на Ладоге начнутся испытания первого корабля проекта 22800 "Ураган".