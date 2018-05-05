На воду спустили третий по счету малый ракетный корабль "Шквал"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Третий по счету (второй серийный) малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800 ("Каракурт") спущен на воду в субботу на судостроительном заводе "Пелла" под Санкт-Петербургом.

"В рекордные сроки был реализован этот проект. Еще совсем недавно, меньше, чем два года назад, мы закладывали этот корабль. Это, действительно, инновационный проект, реализованный с помощью самых современных инновационных технологий. Очень зубастенький получился корабль", — сказал замминистра обороны РФ Юрий Борисов на торжественной церемонии спуска корабля.

По его словам, корабль обладает очень мощной артиллерийской установкой, является носителем крылатых ракет "Калибр".

"У этого корабля у первого смонтирована уже зенитно-ракетная установка "Панцирь". Поэтому корабль получился сбалансированным по своим боевым возможностям. И, я думаю, его вклад в обороноспособность страны для охраны ближней морской зоны будет очень велик", — подчеркнул замминистра.

"Каракурты" спроектированы центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение около 800 тонн, их скорость может превышать 30 узлов. Они оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия (система "Калибр"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность кораблей проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса и позволяет им действовать в открытом море.