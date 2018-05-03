В США назвали главные достоинства российского Су-57

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американское издание The Drive подробно рассмотрело технические характеристики многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 и перечислило основные достоинства самолета.

Авторы издания отмечают "сбалансированный подход" ОКБ Сухого к разработке стелс-технологии, которая позволяет снизить заметность самолета. По мнению автора статьи Тайлера Рогуэя, Су-57 занимает промежуточное положение между американским F/A-18E/F Super Hornet и китайским J-20.

The Drive также обратил внимание на комплекс РЛС с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) Х-диапазона, элементы которой расположены не только в носовой части Су-57, но и по бокам. Такая станция не только значительно повышает ситуационную осведомленность пилота, но в определенном положении по отношению к самолету противника делает истребитель практически незаметным.

Отдельно Рогуэй упомянул оптико-электронную локационную систему обнаружения воздушных целей.

"Эта система оптико-электронного воздействия была замечена на нескольких моделях Су-57 и, если она работает так, как это анонсируется, она может оказать большое влияние на защиту самолета от передовых самонаводящихся <…> ракет", — говорится в статье.

Как отмечает издание, надежность истребителю пятого поколения придает мощное шасси, которое незаменимо при выполнении различных внеплановых операций, а трехмерная система отклонения вектора тяги значительно повышает маневренность воздушного судна.

"Это первый случай, когда трехмерная система отклонения вектора тяги интегрирована в истребитель со стелс-технологией", — говорится в статье.

Поразило американских экспертов и внутрифюзеляжное размещение ракет. Су-57 имеет несколько отсеков для ракет "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

По мнению автора материала, перспективная машина представляет из себя "умное сочетание возможностей" и вполне может стать "умелым и очень ценным истребителем".

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м.