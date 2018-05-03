На параде Победы впервые покажут гиперзвуковую ракету "Кинжал"

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. В параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом "Кинжал", сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"В авиационной составляющей праздника" также примут участие современные самолеты Су-57 (проект ПАК ФА, истребитель пятого поколения), Су-З0СМ и МиГ-29СМТ.

Кроме того, на военном параде представят и другие перспективные образцы оружия и военной техники. В их числе зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2", боевые машины "Терминатор", робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9", современные беспилотники, армейские мотовездеходы и снегоходы.

В середине апреля Шойгу рассказал, что механизированная колонна на параде "будет насчитывать более 190 единиц перспективной техники, определяющей современный облик Армии России".

Гиперзвуковая ракета "Кинжал"

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" и другие новейшие системы российского оружия во время послания Федеральному собранию в начале марта.

По его словам, она способная развивать скорость в десять Махов (десять скоростей звука) и гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Ракеты "Кинжал" могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального противника. В прошлом декабре комплекс заступил на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.