Посадка Су-57 попала на видео

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлена посадка многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Ролик опубликован в Facebook.

В подписи к видео сообщается, что кадры сделаны рядом со взлетно-посадочной полосой аэродрома Раменское Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском.

Ранее стало известно, что во время парада Победы в этом году истребители Су-57 впервые пролетят над Красной площадью. Репетиция состоялась накануне.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Судно предназначено для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Серийную партию из 12 машин ВКС России получат в 2019-м.