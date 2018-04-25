Авианосец "Адмирал Кузнецов" получит новое вооружение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Авианосец "Адмирал Кузнецов" оснастят новыми зенитными ракетно-пушечными комплексами морского исполнения "Панцирь", а также новым энергетическим оборудованием, сообщил журналистам заместитель главнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук.

"В мае работы уже будут начаты. Будет улучшена противовоздушная оборона. Там будут поставлены новые комплексы морского исполнения "Панцирь". Поменяют энергетическое оборудование: новые котлы, новые насосы", — сказал он.

По его словам, после модернизации, к 2021 году, корабль должен вступить в строй.

В настоящее время в составе ВМФ России есть только один авианосец, точнее, тяжелый авианесущий крейсер — "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов", введенный в эксплуатацию в 1991 году, еще при СССР.