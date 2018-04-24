Рособоронэкспорт впервые показал экспортные элементы "Ратника"

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Рособоронэкспорт впервые показал экспортные элементы боевой экипировки "Ратник" на конференции по безопасности в Сочи, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе спецэкспортера.

"На экспозиции Рособоронэкспорта впервые показаны разрешенные к поставкам на экспорт элементы боевой экипировки "Ратник", которая по своим техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги", — говорится в сообщении.

Кроме того, что спецэкспортер представит самый легкий в мире пистолет калибра 9 миллиметров ГШ-18 и мобильный автоматический гранатомет АГС-30, способный вести огонь мощными термобарическими боеприпасами и боеприпасами нелетального действия. Также можно будет ознакомиться со специальными малогабаритными робототехническими комплексами "Скарабей" и "Сфера", показавшими свою эффективность в Сирии.

"Участие в ежегодных встречах высоких представителей крайне важно для Рособоронэкспорта. Благодаря им мы имеем возможность следовать мировым трендам в сфере безопасности и выходить на мировой рынок с максимально актуальными предложениями и программами по уникальным системам, средствам и образцам вооружений российского производства в сфере систем безопасности", – приводит пресс-служба слова гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева.

Всего будут представлены разработки 15 российских компаний. Помимо оружия и экипировки это мобильные системы, позволяющие проводить идентификацию личности в оперативном режиме и быстро создавать базы данных разыскиваемых лиц.

Серийные поставки в вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году. Ее комплект объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Он предназначен для действий в разных климатических условиях в любое время суток.

В настоящее время идет научно-исследовательская работа по разработке боевой экипировки третьего поколения ("Ратник-3"). В ее составе будет шлем с интегрированной системой управления, боевой экзоскелет, противоминная обувь и другие элементы.