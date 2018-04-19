Новое оружие России
Военнослужащий во время учений по борьбе с воздушными целями. Архивное фото

Предприятие Ростеха разработало "ружье" и "щит" от дронов

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
08:2119.04.2018
(обновлено: 09:01 19.04.2018)
0107566

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — переносной "Пищаль", стационарный "Таран" и мобильный "Сапсан", рассказали РИА Новости в концерне.

Эксперты включили российскую армию в тройку сильнейших. Как вы считаете, могут ли военные обеспечить безопасность страны?
Результаты

  • 68.6%

    Да, российская армия по праву считается одной из лучших в мире

  • 4.6%

    Сомневаюсь, поскольку есть сильный противник в лице США

  • 26.8%

    Зависит от масштаба конфликта и числа участников с обеих сторон
Все опросы
Голосовать
"Эффект от воздействия излучением всегда примерно одинаков — беспилотники, грубо говоря, сходят с ума. Если это квадрокоптер, то он зависает, его начинает болтать ветром, после чего дрон сваливается в плоский штопор и падает. Беспилотник самолетного типа начинает неконтролируемо снижаться, пока не встретится с землей", — рассказал главный конструктор проекта "Автоматики" Сергей Ширяев.

Как пояснили в концерне, новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.

Характеристики оружия

"Сапсан​" — самый мощный из трёх комплексов. Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях более ста километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передаётся на средства огневого поражения системы ПВО.

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал Архивное фото
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Американский генерал подтвердил наличие у России гиперзвукового оружия
Средний "Таран" эффективен при угрозе массированного нападения БПЛА сразу с нескольких направлений. При их обнаружении он мгновенно "возводит" над объектом защитный невидимый купол радиусом не менее 900 метров, непроницаемый для дронов. Несмотря на применение для защиты от дронов широкого диапазона частот, излучение абсолютно безвредно для людей, под куполом так же работает мобильная связь, рассказали в концерне "Автоматика".

"Пищаль" выполнен в виде ружья массой три килограмма. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. Аккумуляторной батареи, от которого питается "ружье", хватает на час непрерывной работы.

В концерне "Автоматика" планируют завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов в течение ближайших месяцев. К концу года начнется их серийное производство.

По данным "Автоматики", потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности. Они могут использоваться для защиты стадионов и других объектов массового посещения или критически важных объектов. Интерес к "убийце дронов" проявляют также за рубежом, сообщили в концерне.

Российские Вооруженные силы сегодня и завтра
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Российские Вооруженные силы сегодня и завтра

Комментировать
© МИА Россия Сегодня 2018
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена