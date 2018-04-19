МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в состав ГК Ростех) разработал для силовых структур три типа оружия радиоэлектронной борьбы с беспилотниками — переносной "Пищаль", стационарный "Таран" и мобильный "Сапсан", рассказали РИА Новости в концерне.
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Как пояснили в концерне, новые многофункциональные комплексы способны обнаруживать, сопровождать и ликвидировать беспилотники воздействием на их радиоканалы — управления, навигации и сброса данных.
Характеристики оружия
"Сапсан" — самый мощный из трёх комплексов. Он предназначен для борьбы с любыми беспилотниками. Комплекс обнаруживает БПЛА в инфракрасном и видимом, радиотехническом и радиолокационном диапазонах на дальностях более ста километров, сопровождает их и излучает направленный поток электромагнитных радиопомех. Если беспилотный аппарат особо опасен и подлежит немедленному уничтожению, то точное целеуказание передаётся на средства огневого поражения системы ПВО.
"Пищаль" выполнен в виде ружья массой три килограмма. Он предназначен для борьбы с одиночными целями или дронами в движении. Аккумуляторной батареи, от которого питается "ружье", хватает на час непрерывной работы.
В концерне "Автоматика" планируют завершить испытания и подтвердить характеристики всех комплексов в течение ближайших месяцев. К концу года начнется их серийное производство.
По данным "Автоматики", потенциальными заказчиками комплексов, помимо силовых ведомств, могут выступить предприятия ОПК, энергетики, атомной промышленности. Они могут использоваться для защиты стадионов и других объектов массового посещения или критически важных объектов. Интерес к "убийце дронов" проявляют также за рубежом, сообщили в концерне.