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Новейший ледокол Илья Муромец. Архивное фото

Новейший ледокол "Илья Муромец" начал испытания во льдах Баренцева моря

© Фото : пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи"
12:4316.04.2018
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Новейший ледокол Северного флота (СФ) "Илья Муромец" приступил к испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы СФ капитан первого ранга Вадим Серга.

Новейший ледокол Илья Муромец
© Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
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На ледовые испытания "Илья Муромец" вышел 12 апреля.

"Новейший дизель-электрический ледокол СФ "Илья Муромец" приступил к ледовым испытаниям на ледовых полях в восточной части Баренцева моря. Судно подошло к ледовой кромке, положение которой соответствует средним значениям многолетних наблюдений", — сказал Серга.

По его информации, толщина льда в районе проведения испытаний варьируется от 50 до 100 сантиметров; его сплоченность составляет 9-10 баллов. "Таким образом, условия проведения испытаний наиболее благоприятны и соответствуют техническим возможностям ледокола. Планируется, что испытания продлятся до конца месяца, после чего судно вернется в Мурманск", — пояснил представитель СФ.

Он отметил, что применение ледокола "Илья Муромец" значительно расширит собственные возможности материально-технического обеспечения СФ при выполнении задач в Арктике. "Первое его участие в арктическом походе боевых кораблей и судов обеспечения по маршруту Северного морского пути планируется уже в нынешнем году", — добавил Серга.

Макет патрульного корабля арктического класса проекта 23550 Иван Папанин
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Сropped image
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Ледокол "Илья Муромец" построен на предприятии "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге. Принят в состав ВМФ России 30 ноября 2017 года. Прибыл на СФ 2 января 2018 года. Ледокол имеет водоизмещение около шести тысяч тонн, длину — 85 метров, ширину — около 20 метров. На его борту имеются вертолетная площадка, кран грузоподъемностью 26 тонн и буксировочное устройство. Благодаря своей многофункциональности ледокол может широко применяться для выполнения научно-исследовательских, транспортных, спасательных и других задач в Арктике.

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