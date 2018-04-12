Россия скоро обсудит создание производства АК "сотой серии" в Индии

ЧЕННАИ (Индия), 12 апр — РИА Новости. Россия в ближайшее время обсудит с Индией проект строительства производства автоматов "Калашников" "сотой серии", сообщил РИА Новости в четверг заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Контракт на строительство производства автоматов "Калашников" на территории Индии не подписан. Полагаю, что в ближайшее время состоятся переговоры, в ходе которых мы обсудим форму нашего дальнейшего сотрудничества в рамках данного проекта", — сказал Дрожжов на выставке Defexpo-2018.

Заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский заявил в ходе прошлой выставки Defexpo-2016, что Россия направила индийским партнерам опытные образцы "Калашниковых" и ожидает результатов испытаний. Впоследствии гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко заявил РИА Новости в ходе выставки IDEX-2017, что компания нашла индийского подрядчика по данному проекту и готова подписать контракт на строительство СП.

Оборонная выставка Defexpo-2018 проходит в индийском Ченнаи с 11 по 14 апреля.