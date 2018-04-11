Шесть "Панцирей-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области

ЭНГЕЛЬС, 11 апр — РИА Новости. Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1" соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) заступили на боевое дежурство в Саратовской области, сообщили в среду в пресс-службе округа.

"ЗРПК "Панцирь-С1" заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики из Поволжья успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также в марте выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 "Триумф", — сказали там.

"Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.