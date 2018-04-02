Эксперт рассказал об испытании противоракеты ПРС-1М

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. Испытания российскими военными модернизированной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган прошли в рамках программы модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района, заявил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Второго апреля российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган, предназначенную для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. В середине февраля Минобороны сообщило об испытании ПРС-1М также на полигоне Сары-Шаган. По окончании мероприятий заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС России полковник Андрей Приходько заявил, что противоракета выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью.

"Испытание модернизированной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган осуществляется в рамках проходящей плановой модернизации системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района. Это уже не первое испытание и модернизированная противоракета, производство которой воссоздано фактически заново, призвана прийти на смену той группировке противоракет, которые в настоящее время являются основой существующей системы А-135 ПРО Москвы", — сказал Коротченко.

По его словам, успешность всех испытаний данной противоракеты показывает, что концерн "Алмаз-Антей" как разработчик и производитель данной системы вооружений в полном объеме реализовал тактико-технические требования, предъявляемые Минобороны РФ.

"В результате ракеты ПРС-1М обладают существенно улучшенными характеристиками по скорости, дальности и эффективности перехвата", — заключил эксперт.