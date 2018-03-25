Разработчик: одна российская торпеда "Кит" способна потопить авианосец

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Не имеющая аналогов в мире по мощи российская торпеда 65-76А "Кит" калибра 650 миллиметров, будучи запущена с подводной лодки, способна потопить авианосец, заявил в воскресенье начальник отдела перспективного планирования концерна "Гидроприбор" Глеб Тихонов.

"Торпеда наша 65-76А калибра 650 миллиметров — самая мощная в мире. Ни у кого таких аналогов нет. Одним изделием можно потопить авианосец", — сказал Тихонов в эфире телеканала "Звезда".

Он отметил, что "на Западе больше 533-го калибра торпед нет".

"У нас была создана торпеда 65-76, которая уникальна по своим характеристикам — по скорости, по дальности и по запасу взрывчатки. В комплект входят три торпеды и один прибор гидроакустического противодействия", — добавил Тихонов.

Противокорабельная тепловая дальноходная самонаводящаяся 650-миллиметровая торпеда 65-76А, также известная как "Кит", создана в середине 1980-х годов, принята на вооружение в 1991 году. Является модификацией торпеды 65-76, доработанной для применения с атомных подводных лодок ВМФ России третьего поколения. Ее длина — более 11 метров. Максимальная скорость хода — 50 узлов (1 узел равен 1852 метрам в час). Максимальная дальность хода — 100 километров.

Торпеда Mark-48, которая является ближайшим аналогом российского "Кита" и стоит на оснащении ВМС США, имеет в два раза меньшую дальность хода.