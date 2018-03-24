Военный эксперт сообщил, где будут применяться группировки крытых ракет

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Применение группировок крылатых ракет, о которых заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, будет отработано в ходе стратегических учений "Восток-2018", считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

Герасимов, выступая в субботу на военно-практической конференции в Военной академии Генштаба ВС РФ, заявил, что в России на всех стратегических направлениях созданы группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного и морского базирования. По его словам, опыт последних локальных войн, в особенности операции на территории Сирии, дал новый импульс в совершенствовании системы комплексного поражения противника.

"Практическое применение группировок крылатых ракет, о которых говорил генерал армии Герасимов, будет отработано в ходе (учений) "Восток-2018", — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.

Он отметил, что начальник Генштаба в 2017 году в Национальном центре управления обороной РФ докладывал, что на стратегических направлениях создаются группировки, которые обеспечат стратегическое сдерживание неядерными силами.

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"В качестве примеров перечислялись ударные средства, которые позволяют решить эту задачу: крылатые ракеты "Калибр" морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации. Во время оглашения послания президента РФ Федеральному собранию 1 марта были представлены и новейшие средства, включая крылатые ракеты и подводные быстродвижущиеся аппараты", — уточнил эксперт.

Он напомнил, что в настоящее время все флоты ВМФ России, кроме Северного, входят в состав военных округов или — по военному времени — оперативно-стратегических командований, а Севфлот представляет собой отдельную оперативно-стратегическую структуру, работающую на своем стратегическом направлении.

"И на всех флотах у нас имеются корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". А дальняя авиация по определению может действовать на любом стратегическом направлении, где необходимо осуществить сдерживание агрессоров, в том числе и неядерными стратегическими средствами", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что наземный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" не является стратегическим средством — "оно по дальности не позволяет решать задачи, которые перечислил Герасимов в оперативно-стратегической области".

По мнению Мураховского, "межвидовые группировки войск развивались достаточно быстрыми темпами в последние годы, и это позволяет создать общевойсковые группировки, способные купировать в том числе и агрессию со стороны сухопутных, наземных войск на любом стратегическом направлении".

"Как это делается, я уверен, мы увидим на предстоящем в августе-сентябре учении "Восток-2018", которое является стратегическим командно-штабным учением, но там обязательно будут привлекаться войска, в том числе и для отработки усиления группировки в случае агрессии на Дальнем Востоке", — заключил военный аналитик.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2018", как сообщил ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре; в них "планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота". Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В 2017 году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения "Запад".