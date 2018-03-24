Военный эксперт сообщил, где будут применяться группировки крытых ракет

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Применение группировок крылатых ракет, о которых заявил начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, будет отработано в ходе стратегических учений "Восток-2018", считает ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.
"Практическое применение группировок крылатых ракет, о которых говорил генерал армии Герасимов, будет отработано в ходе (учений) "Восток-2018", — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.
Он отметил, что начальник Генштаба в 2017 году в Национальном центре управления обороной РФ докладывал, что на стратегических направлениях создаются группировки, которые обеспечат стратегическое сдерживание неядерными силами.
"В качестве примеров перечислялись ударные средства, которые позволяют решить эту задачу: крылатые ракеты "Калибр" морского базирования на надводных кораблях и подводных лодках, а также ракеты Х-101 на оснащении дальней авиации. Во время оглашения послания президента РФ Федеральному собранию 1 марта были представлены и новейшие средства, включая крылатые ракеты и подводные быстродвижущиеся аппараты", — уточнил эксперт.
"И на всех флотах у нас имеются корабли и подводные лодки, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр". А дальняя авиация по определению может действовать на любом стратегическом направлении, где необходимо осуществить сдерживание агрессоров, в том числе и неядерными стратегическими средствами", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что наземный оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" не является стратегическим средством — "оно по дальности не позволяет решать задачи, которые перечислил Герасимов в оперативно-стратегической области".
"Как это делается, я уверен, мы увидим на предстоящем в августе-сентябре учении "Восток-2018", которое является стратегическим командно-штабным учением, но там обязательно будут привлекаться войска, в том числе и для отработки усиления группировки в случае агрессии на Дальнем Востоке", — заключил военный аналитик.
Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2018", как сообщил ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, пройдут на территории Сибири и Дальнего Востока в августе-сентябре; в них "планируется задействовать силы и средства Восточного и Центрального военных округов, Северного флота". Предыдущие СКШУ на восточном стратегическом направлении проводились в 2014 году. В 2017 году главными военными маневрами стали российско-белорусские стратегические учения "Запад".